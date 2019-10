VIDEO: Dader die dakloze man doodsloeg gefilmd

De dakloze man die afgelopen maandag dood werd aangetroffen aan de Domineestraat in Suriname, is meerdere malen op het hoofd geslagen met een voorwerp. Dat blijkt uit camerabeelden die naar buiten zijn gekomen en waarop de dader te zien is.

Op deze beelden die hieronder ook te zien zijn, is te zien hoe een nog onbekende man de dakloze man in zijn slaap aanvalt. Het is duidelijk te zien dat het slachtoffer meerdere malen met een voorwerp op het hoofd wordt geslagen.

De politie is naarstig op zoek naar de dader. Herkent u deze dader, maak dan contact met de Surinaamse politie op nummer 115.

De (schokkende) beelden zijn hieronder te zien:

Geval domineestraat maandagochtend waar een dakloze man in zijn slaap wordt aangevallen. Het is overduidelijk dat de man meerdere malen met een voorwerp op het hoofd wordt geslagen. Herken u deze dader graag in contact te treden met de politie 115. Posted by Klaas Anthonio on Thursday, 17 October 2019