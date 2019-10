LVV verzorgt training aan ambtenaren en landbouwers Poesoegroenoe

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft voor een groep ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en lokale landbouwers van het dorp Poesoegroenoe, de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’ verzorgd.

Het doel van deze training is het verhogen van bewustwording en uitbreiding van kennis voor een gezonde natie, via duurzame ketenbeheer van pesticiden en het promoten van alternatieven. De training werd op vrijdag 11 oktober verzorgd in een vergaderzaal te Poesoegroenoe. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden kunnen negatieve effecten voor mens en milieu teweegbrengen. Gelukkig is er ook een positieve kant en kunnen ziekten en plagen naar beheersbare proporties teruggebracht worden.

Tijdens de training is met name pesticiden in het algemeen besproken, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticiden, verantwoorde opslag van pesticiden en het belang van het dragen van Personal Protective Equipment (PPE). Aan het eind van de training zijn de deelnemers instaat om:

De verschillende pesticiden van elkaar te onderscheiden

De gevolgen van verkeerd/onverantwoord gebruik van pesticiden op te sommen

Maatregelen te implementeren om zichzelf en de omgeving te beschermen tegen negatieve werking van pesticiden

Een korte inleiding over Intergrated Pest Management (IPM)

Een korte uiteenzetting over verschillende manieren van Biologische Beheersing

De training werd officieel geopend door districtscommissaris Yvonne Pinas van Sipaliwini. In haar toespraak bedankte zij LVV-minister Rabin Parmessar voor de aangeboden training, waarvan alle participanten goed gebruik van kunnen maken. DC Pinas heeft verder het ministerie verzocht om niet alleen te blijven bij één training. Het is volgens haar weliswaar wel zo dat er voor het eerst een delegatie van LVV naar Sipaliwini is afgereisd voor het verzorgen van een training.