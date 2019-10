VIDEO: Surinaamse deelname aan 4th CARIFORUM – EU Business Forum

Tijdens het 4e CARIFORUM – EU Business Forum dat tijdens de laatste week van september in Frankfurt werd gehouden heeft de Surinaamse delegatie goede zaken kunnen doen om de export naar Europa te bevorderen. En waarbij zij, evenals de bezoekers, kennis konden maken met de zakelijke en financiële kansen at het Caraibisch gebied heeft te bieden, door netwerk-mogelijkheden en professioneel overleg met experts.

Het was de eerste keer dat dit spraakmakende evenement, georganiseerd door het Caribbean Export Development Agency, in samenwerking met het Duitse ontwikkelingsagentschap voor internationale samenwerking (GIZ) en de Europese Commissie, in Europa plaatsvond. Hierbij werden meer dan 150 zorgvuldig geselecteerde bedrijven uit 15 landen van het Caraibisch gebied, waaronder Suriname, de mogelijkheid geboden contacten op te doen en contracten te sluiten met buyersuit zeven landen in Europa, waaronder Nederand.

In een nieuw tijdperk van internationale handel bood het 4e CARIFORUM – EU Business Forum een unieke gelegenheid om op één locatie samen te komen en nieuwe zakelijke kansen te ontdekken. Enerzijds op de Authentic Caribbean Trade Expo, waarbij een grote verscheidenheid van producten werden aangeboden, met name voor de toonaangevende sectoren die als ‘export-ready’ worden bestempeld door Caribbean Export: rum, sauzen en specerijen, evenals muziek, film en animatie; en anderzijds tijdens de Investment Conference,waarbij het Caribisch gebied werd gepresenteerd als een voorkeursbestemming voor intra- en extraregionale investeringen op het gebied van duurzame energie, outsourcing van bedrijfsprocessen, niche-toerisme en andere strategische investeringsmogelijkheden.

Bekijk een reportage hierover:

Surinaamse deelname aan 4th CARIFORUM – EU Business Forum Tijdens het 4° CARIFORUM – EU Business Forum dat tijdens de laatste week van september in Frankfurt werd gehouden heeft de Surinaamse delegatie goede zaken kunnen doen om de export naar Europa te bevorderen. Bekijk een reportage: Posted by Waterkant.Net on Tuesday, 15 October 2019