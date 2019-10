Kasekogroep Sabakoe in de herfstvakantie naar Spanje

De bekende Surinaams-Nederlandse kasekogroep Sabakoe gaat naar Spanje voor het geven voor optredens. De trip is onderdeel van een uitstapje, dat in de herfstvakantie van 18 tot en met 27 oktober wordt georganiseerd door Lucia en Henna Tours. Er worden tijdens deze trip twee dansavonden georganiseerd, waarop Sabakoe voor de muziek zal zorgen.

De dansavonden, die samen met Sabakoe worden georganiseerd, vinden plaats op 22 en 24 oktober in hotel Bolero in Lloret de Mar. “Elk jaar maken mensen in deze periode van het jaar trips naar Lloret de Mar, Spanje. Dit jaar hebben we gezegd we gaan ook mee. De mensen die gaan zijn bekend met de groep”, vertelt voorzanger en leider Steven Maayen.

“Voor de groep is het ook een leuk uitstapje. We hebben hem ook gelijk gekoppeld aan een vakantie. ‘S avonds optreden en overdag ontspannen. Lekker er tussenuit gaan en genieten”, voegt hij toe. Maayen: “Zo’n trip bevordert ook goed de saamhorigheid binnen de groep. Het brengt ons dichter bij elkaar.”

Sabakoe brengt dit jaar een live cd uit en volgend jaar komt er een nieuwe cd. Er is ook een kleine verandering in de band gepleegd. De aanpassing boet niet in op de kwaliteit van de muziek. Het is hetzelfde gebleven. Maayen laat ook weten dat de populaire kasekoband zich al klaar maakt voor de December Owru Yari Suriname Tour 2019. Wel moet hij dit jaar weer veel mensen teleurstellen. “We zijn volgeboekt!.”

De welkomstparty wordt niet in Utopia gehouden, maar in hotel Courtyard Marriott Paramaribo aan de Anton Dragtenweg.