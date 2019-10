Bekend Chinees restaurant in Paramaribo-Noord per direct gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het districtscommissariaat Paramaribo, hebben vandaag een bekend Chinees restaurant aan de Jozef Israelstraat tot nader orde gesloten. Bij onderzoek troffen de ambtenaren een zeer onhygiënische situatie aan waardoor in opdracht van de dc terstond overgegaan moest worden tot sluiting van de zaak. Het is overigens niet de eerste keer dat het restaurant om deze reden gesloten wordt.

Een bekende Surinaamse fotograaf was op dat moment ook aan het eten in het restaurant. Op Facebook vertelde hij dat de lekkerste inktvis ooit aan het eten was, toen plotseling twee heren in bruine uniformen met handschoenen binnen kwamen.

De keuken en het restaurant werd per direct gesloten. De reeds bestelde gerechten werden nog afgemaakt, maar nieuwe bestellingen werden niet aangenomen. “Morsoe, maar wel lekker! Moro morsoe moro switi?” vraagt hij zich af op Facebook.

Dc Mike Nerkust bevestigt de sluiting van het restaurant. Hij gaf aan dat er vandaag ook nog een Javaans restaurant op Blauwgrond gesloten is vanwege onhygiënische omstandigheden: