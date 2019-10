‘Powisi’ opnieuw aangehouden, dit keer voor mishandeling vriendin

De 36-jarige Rinaldo M. meer bekend als ‘Powisi’ is weer gearresteerd door de politie. Dit nadat hij zijn vriendin geslagen heeft op haar hoofd waardoor zij een zwelling heeft opgelopen. Hij is op donderdagavond 10 oktober door RBTP tijdens surveillance aangehouden, waarna hij werd overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven.

Zijn vriendin deed op woensdag 02 oktober aangifte op het bureau Nieuwe Haven contra Rinaldo ter zake mishandeling, poging zware mishandeling en bedreiging. Volgens haar verklaring had zij een zwelling aan haar voorhoofd opgelopen, nadat Rinaldo haar had geslagen. Zij verklaarde dat zij door Rinaldo op een afgesproken plek in de binnenstad werd opgehaald en vroeg zij naar geld om babyspullen te kopen. Reden genoeg voor Rinaldo om haar slagen toe te brengen.

Tijdens de voorgeleiding legde de verdachte een andere verklaring af dan hetgeen de vrouw had verklaard. Rinaldo verklaarde aan de politie dat hij met het slachtoffer samen woonde. Daar hij enige tijd in verzekering gesteld was, ging zij met de huishoudelijke spullen vandoor. Hij vroeg om rekenschap en daar de woordenwisseling uit de hand liep, gaf hij haar een klap.

Rinaldo werd na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.