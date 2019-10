Eerste show Bigi Poku Toppers in Amsterdam reeds uitverkocht

Volgende maand zijn de Bigi Poku Toppers weer te zien in theaters te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De show brengt beroemde Surinaamse artiesten en iconen bij elkaar voor een avond vol fantastische muziek en Surinaamse nostalgie. Net als de twee succesvolle voorgaande edities swingen ze door de Surinaamse muziekgeschiedenis.

De eerste show op 1 november in Theater de Meervaart in Amsterdam is reeds uitverkocht. Ook de anders shows gaan hard dus wacht niet te lang! Meer info over de kaartverkoop vind je onderaan dit bericht.

Deze editie vindt wederom plaats met grote namen als Iwan Esseboom, Dagga Tiendari, Kenneth Vrede, Paul van Dalen, Wilgo Willems en niemand minder dan Errol Burger. Zij brengen hun grootste hits ten gehore en nemen u swingend mee op reis door de geschiedenis van de Kaseko.

Het wordt zoals u van Bigi Poku Toppers gewend bent weer een muziekspektakel met de 15-koppige Bigi Poku bigband gedirigeerd door trompettist Setish Bindraban. De avond wordt gepresenteerd door de fantastische Lucinda Sedoc.

Data & kaarten:

1 nov – Theater de Meervaart – Uitverkocht

10 nov – Oude Luxor Theater – bit.ly/BigiPokuToppersRotterdam

19 nov – Theater de Meervaart – bit.ly/BigiPokuToppersAmsterdam2

23 nov – Het Nationale Theater – bit.ly/BigiPokutoppersDenHaag