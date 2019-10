Beleki Beketje meer dan 2 miljoen keer bekeken op YouTube

Het populaire nummer Beleki Beketje van Ghetto Crew uit Suriname is nu al meer dan 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Het nummer ging na uitkomen snel viraal en haalde haar 1 miljoenste view in iets meer dan 2 maanden. Nu iets meer dan 4 maanden verder heeft het lied de 2 miljoen views ruim gepasseerd.

Het aanstekelijke nummer van de Ghetto Crew wordt nog steeds op verschillende evenementen en feesten afgespeeld of gezongen. Nadat het lied officieel was gelaunched was het haast overal in Suriname maar ook daarbuiten te horen. De bijbehorende challenge werd door jong en oud uitgevoerd. Zelfs de Surinaamse president deed hieraan mee.

Ghetto Crew stond op het punt om ook in Europa doorbraak te maken met Beleki Beketje. De artiesten van Ghetto Crew zouden samen met Effe Anders en de Love Messengers een Beleki Beketje Europa Tour in augustus afwerken. Echter weigerde de Nederlandse ambassade in Suriname tot twee keer toe de visa voor de Surinaamse artiesten die zouden deelnemen aan de tour.

Het Nederlandse optreden van de artiesten werd zodoende gecanceld. Veel Surinamers in Nederland keken uit naar het optreden van ondermeer de Ghetto Crew met het populaire nummer Beleki Beketje.