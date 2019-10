Bestuursambtenaren Boven Coppename en Kabalebo ingelicht over verantwoord pesticiden gebruik

Aan een groep bestuursambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) van de gebieden Boven Coppename en Kabalebo heeft de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een infosessie over verantwoordelijk gebruik van pesticide verzorgd. Tijdens deze eendaagse infosessie is aan deze groep de kennis overgebracht over verantwoord gebruik pesticide, biologische beheersing van plagen en ziektes en Integrated Pest Management (IPM).

Het beleid van minister Rabin Parmessar focust zich ook op de nationale voedselzekerheid en -veiligheid. “We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een gezonde maatschappij”, aldus Parmessar. In opdracht van de minister heeft de afdeling Bestrijdingsmiddelen dit jaar een zeer actieve rol genomen in de awarenesscampagne over verantwoord gebruik van pesticide.

De awarenesscampagne wordt geleid door Carmen van Dijk, Hoofd van de desbetreffende afdeling, met de ondersteuning van haar teamleden Jolanda Verwey en Evyan Amatmoekrim. Behalve aan de Surinaamse voorlichters en onderzoekers van het ministerie, is de kennis van de bovengenoemde onderwerpen landelijk overgedragen aan onder andere bestuursambtenaren, de media van het district Nickerie, militairen van Agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger en landbouwers in Suriname.

In het programma van de awarenesscampagne zijn bestuursambtenaren opgenomen voor een vlottere verspreiding van deze belangrijke informatie. Dankzij de vlotte medewerking met het ministerie van RO zijn landelijk ruim 200 bestuursambtenaren getraind die dan vervolgens deze informatie verder zullen uitdragen.

Tijdens de training is aan kennisoverdracht gedaan in onder andere beschermkleding (de volgorde van aantrekken/uittrekken en het wassen), labelomschrijving, dosering, veiligheidstermijn, vervaldatum van pesticide en biologische beheersing. De infosessies over verantwoord gebruik van pesticide gaan onverkort door. In totaal zijn 500 personen (inclusief de groep van Boven Coppename en Kabalebo) tussen juli dit jaar en heden ingelicht.