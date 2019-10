Rukwinden en regen zorgen voor grote schade in Paramaribo

Rukwinden en regen hebben vanmiddag op diverse plekken in Paramaribo voor grote overlast gezorgd. Daken van woningen zijn weggewaaid, elektriciteitskabels zijn losgerukt, billboards en bomen zijn omgevallen.

Diverse gebieden zitten nu ook zonder elektriciteit als gevolg van de losgerukte kabels. Aan de mahonylaan is een deel van het dak van een woning weggewaaid en her en daar langs en op de straat terechtgekomen. Aan de Wilhelminastraat als de Tourtonnelaan is een grote billboard omgevallen.

Op Tourtonne zijn dakplaten van een aantal woningen weggewaaid. Op de kruising tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Frederik Derbystraat is voor de tweede dag achter elkaar een deel van een grote boom op het trottoir en verkeerslicht terecht gekomen. Bewoners van de getroffen woningen zijn radeloos omdat het nu weer keihard regent en alles van de woningen nat worden.

Kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing laat in een korte reactie aan een Waterkant verslaggeefster op het veld weten dat er nog geen officiële rapportage van alle calamiteiten binnen is. Hij liet optekenen dat de manschappen in het veld zijn en met man en macht werken om zaken weer op orde te stellen.