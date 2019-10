Goudzoekers die zonder toestemming in Grassalco mijn werkten aangehouden

Vijf goudzoekers zijn afgelopen week door bewakers en militairen in de mijn van Grassalco in de omgeving van Maripastong aangehouden. Ze waren bezig te werken in de mijn, zonder daarvoor toestemming te hebben verkregen meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De bewakers van Grassalco hadden op die bewuste dag door dat ongeveer negen mannen in de mijn bezig waren. Met assistentie van de militairen gingen zij over tot de aanhouding van de manspersonen, van wie vier waren gevlucht. Het gelukte de bewakers en de militairen om vijf manspersonen aan te houden te weten de 46-jarige E.R., R.M.( 30 ), L.P.( 33), J.T ( 15) en D.M.(16 )

Er werd op hun aangetroffen ruw goud, een waterpomp met bij behorende accessoires en een bromfiets en in beslag genomen. Zij werden met hun goederen overgedragen aan de politie van Zanderij, waarna zij werden voorgeleid.

Na gepleegde afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn E.R., R.M en L.P. ter zake overtreding Wet Economische Delicten in verzekering gesteld, terwijl de twee jeugdige verdachten J.T. en D.M. na verhoor zijn heengezonden aldus de politie.