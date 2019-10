Opnieuw deel van boom omgevallen aan de Dr. Sophie Redmondstraat

Opnieuw is een deel van een grote boom nabij de kruising tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Frederik Derbystraat op het trottoir en wegdek terecht gekomen. Dit gebeurde zaterdagmiddag rond 16.00u.

Er liep op het moment dat de takken naar beneden kwamen niemand op het trottoir. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben de weg en het trottoir meteen weer vrij gemaakt door de takken te zagen.

Het is niet de eerste keer dat delen van een boom op die plek neerkomen. In april dit jaar was het ook al raak.

