Woordenwisseling tussen twee broers eindigt in gewelddadige kappartij

Een woordenwisseling tussen twee broers in Suriname, is vanmiddag iets na 12.00u geëindigd in een gewelddadige kappartij. De redactie van Waterkant verneemt dat één van de broers daarbij ernstige verwondingen heeft opgelopen.

Wat tot nu toe bekend is, is dat het zou gaan om een uit de hand gelopen woordenwisseling. Hierna volgde een kappartij, waarbij beide broers gewond raakten. Ze zijn elk afzonderlijk met de ambulance afgevoerd.

Dit ernstige feit gebeurde in politie ressort Lelydorp en de autoriteiten daar hebben de zaak verder in onderzoek.