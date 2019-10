Nieuwe dienstauto’s boost motivatie dc’s

“Zo ga je beter gemotiveerd aan het werk”, aldus districtscommissaris (dc) Theresia Cirino van Sipaliwini/bestuursressort Coeroenie, na ontvangst van de sleutels van een nieuwe SsangYong Musso dubbel cabine pickup uit handen van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).

De minister zegt dat hij trots is op de dc’s die de afgelopen periode met overgave hun werk zijn blijven doen ondanks ze niet allemaal over een degelijk dienstvoertuig beschikten. Met de aanschaf van nieuwe voertuigen voor het korps van dc’s heeft de minister voorzien in een dringende behoefte.

De regering heeft negentien voertuigen besteld, waarvan twaalf ondertussen al bij het ministerie zijn afgeleverd. De eerste voertuigen zijn op woensdag 9 oktober overhandigd aan de dc’s. De dc’s hebben samen met de minister een prioriteitenlijst samengesteld voor de verdeelsleutel van de voertuigen.

Minister Dikan heeft de hoop uitgesproken dat de beschikking over de nieuwe voertuigen de mobiliteit van de dc’s zal verbeteren, iets wat de bestuursdiensten landelijk ten goede zal komen.