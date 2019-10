Boze Spong: ‘Geen verboden stoffen in laatste urinemonster’

Tyrone Spong is nog steeds niet te spreken over het feit dat hij afgelopen week positief zou zijn getest op het gebruik van verboden middelen. De bokser die uitkomt voor Suriname heeft vrijdagavond een statement online geplaatst waarin hij aangeeft dat zijn laatste urinemonster negatief was voor alle verboden stoffen. Dat blijkt uit een brief die hij op 11 oktober kreeg van de Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

“Ik heb zojuist bericht ontvangen van VADA dat mijn derde en laatste urinemonster genomen op 2 oktober NEGATIEF was voor alle verboden stoffen. Zoals ik altijd al heb gezegd: ik ben een schone vechter en de vorige resultaten waren onnauwkeurig of gemanipuleerd.” Wie is hiervoor verantwoordelijk, vraagt de Surinaams-Nederlandse bokser zich af.

Op 7 oktober werd bekend dat Spong betrapt zou zijn op het gebruik van verboden prestatie verhogende middelen. Hierdoor ging de wedstrijd vandaag tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk niet door.

“Het is een schande dat ik de kans ben ontnomen. Zijn team (van de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk/red) wist dat ik een heel groot risico was, hem kon verwonden en dus een uitweg nodig had om totale schaamte te voorkomen” aldus Spong.

Hij eindigt zijn post van vrijdag met de woorden “Er is me onrecht aangedaan en ik ben boos. Ik ben bereid om vanavond in het vliegtuig te stappen en morgenavond in de ring te stappen ‘to fuck shit up!!‘

De brief van VADA aan Spong gedateerd 11 oktober.