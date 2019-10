Man die stiefdochter pil liet slikken en misbruikte 7 jaar achter tralies

Romeo D. is woensdag door kantoorrechter Maureen Dayala veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van zijn 13-jarige stiefdochter. De verdachte dwong en hield het meisje onder schot om de pil in te nemen zodat zij niet zwanger raakte wanneer hij haar misbruikte.

De Surinaamse krant de Ware Tijd die hiervan melding maakt, meldt dat de verdachte veroordeeld is voor ontucht met zijn stiefdochter, mishandeling van zijn vrouw en illegaal wapenbezit. De rechter in Suriname nam hiermee de motivatie en eis van officier van justitie Mirella van Dijk over. De man heeft het meisje ontmaagd en daarna nog enkele keren heeft misbruikt.

Het slachtoffer verklaarde dat de bewering van haar moeder wel op waarheid berustte. Zij was eerst bang om te vertellen wat haar overkwam, maar bracht uiteindelijk de moed op het aan een schoolvriend te zeggen, waardoor de zaak aan het rollen kwam. Volgens de krant bleken rechter en officier van justitie duidelijk geschokt te zijn door het brute optreden van de verdachte.

