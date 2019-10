Onthulling van 3,5 meter hoog houten beeld van president Bouterse

In de Congreshal van Suriname is vrijdagavond een 3,5 meter hoog houten beeld van de Surinaamse president Desi Bouterse onthuld. Dit gebeurde tijdens de Soso Lobi Kunst Expo met als thema ‘Lobi Sranan Udu’. Het beeld is gemaakt door de 28-jarige kunstenaar Guillermo Linger, die ook het beeldhouwwerk bij de Waka Pasi heeft vervaardigd.

Linger gaf aan dat het beeld van de president is vervaardigd uit hout dat is voortgekomen uit een manjaboom, die naar schatting ongeveer 210 jaar oud is. Het heeft hem 1 jaar en 5 maanden gekost om het beeld helemaal te vervaardigen. De kunstenaar geeft aan dat hij vijf jaar terug tijdens de verkiezing al een beeld van 1 meter had overhandigd aan de president dat was vervaardigd uit mahonie hout.

Aan het voetstuk van het beeld van Bouterse is een plateau gebouwd met een gedeeltelijke weergave van het levensverhaal -en wel in abstracte vorm- van deze prominente en volgens de maker bijzondere Surinamer. Linger heeft ervoor gekozen om een beeld van de president te maken omdat hij vindt dat Bouterse een echte doorzetter is en omdat hij is aangegrepen door zijn levensgeschiedenis.

Naast Linger nemen nog vier Surinaamse kunstenaars te weten Jhunry Udenhout, Milton Masé, Magretha Moesnadi – Sastropawiro en Rahied Abdoel van 11-15 oktober deel aan de Soso Lobi Kunst Expo welke gehouden wordt in de Congreshal op initiatief van Purple Movement en Stichting SMART.

Het vervaardigen van hoogwaardige beeldhouwwerken uit verschillende Surinaamse houtsoorten tijdens deze beurs, vindt plaats ter ere van de 74ste verjaardag van president Desi Bouterse tevens voorzitter van de NDP.