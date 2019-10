Suriname speelt gelijk tegen St. Vincent & the Grenadines

Suriname is vandaag op de valreep een mooie voorsprong tegen St. Vincent & the Grenadines kwijtgeraakt. NATIO stond tot de 95ste minuut voor met 2-1 en even leek het erop dat de Surinaamse ploeg ook deze wedstrijd met winst zou afsluiten. In de 5e minuut van de blessure tijd gooide het gastland echter roet in het eten en bracht de eindstand op 2-2 in het Arnos Vale Stadium, in de hoofdstad Kingstown.

Het ging om een uitwedstrijd in Concacaf Nations League B verband welke om 16.00u Surinaamse tijd startte. Beide doelpunten voor Suriname werden gemaakt door Gleofilo Hasselbaink.

Suriname zit in groep D samen met Nicaragua, Dominica en St. Vincent & the Grenadines. Het Surinaamse NATIO heeft nu drie van de 6 wedstrijden gespeeld en staat aan kop met 7 punten.

Maandag 14 oktober speelt NATIO de return wedstrijd tegen St. Vincent in het André Kamperveenstadion te Paramaribo.