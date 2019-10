Auto knalt tegen paal na aanrijding op druk kruispunt

Vanmorgen rond 06.00u in de vroege ochtend is deze personenwagen tegen een paal geknald, na een aanrijding op de hoek van de Kwattaweg en de Kernkampweg/Washingtonstraat in Suriname. Er vielen daarbij geen gewonden maar de materiele schade was enorm.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat er door een weggebruiker geen voorrang is verleent. Het is niet duidelijk als de verkeerslichten op dat tijdstip aan waren.

Een van de auto’s ramde een paal die langs de weg geplaatst was en zou gaan dienen als verkeerslicht om over te steken. Deze paal kam door de slag tegen het afdak van een winkel terecht en veroorzaakte daar schade.

De brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen. Uit de voertuigen stroomde een hoeveel vloeistof, waarschijnlijk olie vanuit de motor. De manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben dit vakkundig opgeruimd zoals op onderstaande foto te zien is:

Door de aanrijding ontstond er een behoorlijke file en verkeersopstopping rondom het toch al drukke kruispunt.