La Rouge dit jaar in december wel naar Suriname

Vorig jaar waren ze er met december en owru yari niet bij in Suriname, maar dit jaar is de populaire Kaskawi band La Rouge wel van de partij. Hun tour begint op 26 december en duurt tot 7 januari 2020.

De kaskawi band, die al langer dan 25 jaar aan de weg timmert is nog steeds intrek. Dat is te merken aan de vele optredens. Ze treden niet alleen op commerciele feesten, maar ook op verjaardagsfeesten en huwelijken.

De oude hits, zoals ‘Bigi Banda’, ‘Yu Tranga’, ‘Au Tjele Naatje’, ‘Hosse Hosse’, ‘Als je weet wat je doet’ en ‘Je doet’ van La Rouge zijn volgens bandleider tevens zanger Isaac Menso nog steeds geliefd. “Het publiek willen ze nog steeds horen. Deze songs mogen niet ontbreken in ons repertoire anders krijgen we problemen met het publiek.”

La Rouge is zowel in Suriname als in Nederland een kopstuk van de kaskawi of kaskawina-stijl met soca, salsa, merengue en R & B soul invloeden. De kaskawiband scoorde begin 2005 twee grote hits met de nummers Je doet en Als je weet wat je doet, een samenwerking met het producersteam RMXCRW.

De groep heeft nu ook een eigen feest, genaamd ‘Amore’. Het feest werd vorig jaar december gelanceerd en wordt half jaarlijks georganiseerd. De volgende vindt eind november plaats.