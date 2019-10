Nisha Madaran uit Suriname te gast op Divali viering in Den Haag

De Surinaamse zangeres Nisha Madaran is over twee weken te gast op ‘Lights of Divali’ in het Zuiderstrandtheater te Den Haag. Kom genieten van muziek, dans en zang voor de hele familie. Kaarten zijn hier online te koop vanaf 9 euro. Licht, voorspoed en geluk maar ook saamhorigheid en zuiverheid staan centraal op dit weekend met verder o.a. Rakesh Kala, Shiraj en het Residentie Orkest.

Over Divali

Met Divali wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd: licht in de duisternis. Op de zondag is er tijd voor reflectie. Tijdens de Nationale Divali-lezing in de Nieuwe Kerk laat een prominente Nederlander zijn of haar licht schijnen op de betekenis van Divali.

Programma zaterdag

14.00 – 17.00 uur | Shri Vishnu schoolmusical

20.00 – 22.30 uur | Divali concert met Rakesh Kala, Shiraj e.v.a. in het kader van het bekende Ramayan verhaal.

Programma zondag

15.00 uur | Ontsteken van de Diya bij de Nieuwe Kerk

15.30 – 16.30 uur | Nationale Divalilezing

17.00 – 17.30 uur | Residentie Orkest, Diamonds 2000 & Nisha Madaran uit Suriname

Kaarten zijn hier online te koop vanaf 9 euro