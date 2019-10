Bejaarde man (77) dood aangetroffen met schotwonden op terras

Een 77-jarige man is zaterdag met schotwonden dood aangetroffen op het terras van zijn woning in het district Saramacca. Vermoedelijk zou hij zelfmoord hebben gepleegd, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname in haar editie van vandaag.

Volgens de krant is er sprake van een schotverwonding in de borststreek en één aan de linker zijde van het gezicht. De man zou vermoedelijk op zichzelf hebben geschoten met een jachtgeweer, waarvan wel een machtiging is.

De politie werd meteen gewaarschuwd nadat het lijk ontzielde lichaam werd aangetroffen. Het lijk is in beslag genomen. Op de plaats trof de politie ook twee hulzen aan en nam die eveneens in beslag.

Het motief voor zijn daad is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.