Identiteit verdronken mannen vrijgegeven door politie

De Surinaamse politie heeft vandaag bekend gemaakt wie de twee mannen zijn die gisteren verdronken in het Stuwmeer. Het gaat om de 46-jarige Romeo Nanhekhan en 29-jarige Winai Nirandjan (foto) meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Volgens de politie waren de mannen met hun achten gaan hengelen in het gebied bij Mamadam. Op gegeven moment raakte Romeo Nanhekhan te water en verdween in de diepte.

Winai Nirandjan en een andere vriend sprongen in het water om hun makker te redden. Nirandjan verdween echter ook in de diepte. Het lukte de derde persoon om zichzelf in veiligheid te brengen.

De politie van Brownsweg en de brandweer van Atjoni werden ingeschakeld. Het lukte hen om eerst het lichaam van Nanhekhan te bergen. Enkele uren later is ook Nirandjan uit het water gehaald.

