Surinaamse showman Bakaa Dimi betrokken bij frontale aanrijding

De bekende Surinaamse showman Bakaa Dimi is vanmorgen rond 06.30u betrokken geweest bij een frontale aanrijding op de Martin Luther Kingweg. Hij is met een ambulance afgevoerd na klachten over pijn op de borst.

De redactie van Waterkant verneemt dat de bestuurder van een blauwe auto (zie foto onder) in slaap moet zijn gevallen en zo op de rijhelft van de ander bestuurder moet zijn gekomen. Bakaa Dimi zat bij deze veroorzaker in de auto.

Een vrouw die de andere (rode) auto bestuurde is ook met de ambulance afgevoerd. Het is onduidelijk wat haar verwondingen zijn. Beide voertuigen liepen behoorlijke schade op.

Manschappen van het Korps Politie Suriname waren ter plekke om de zaak te onderzoeken.

In deze auto zat Bakaa Dimi

Op deze foto is Bakaa Dimi te zien: