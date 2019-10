Surinamers naar China voor speciale diplomaten training

In verband met het beleid gericht op capaciteitsversterking alsmede de verdere professionalisering van de buitenlandse dienst, zal een delegatie bestaande uit 25 personen, afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en studenten van het Suriname Diplomaten Instituut (SDI), morgen naar Beijing afreizen voor een diplomatieke training.

Het doel van deze training is om de deelnemers enkele belangrijke aspecten van de diplomatie bij te brengen alsmede kennisuitwisseling over de ontwikkeling van de Republiek Suriname alsook de Volksrepubliek China. Daarnaast zal er op praktische wijze, door middel van veldbezoeken en presentaties, verder inhoud worden gegeven aan dit leertraject.

Voorafgaand aan het vertrek van de delegatie is er op vrijdag 4 oktober, een informatie sessie gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.Tijdens deze sessie heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, het belang van deze training benadrukt en de relevante instructies verschaft. Alle participanten dienen bij terugkeer een reisverslag in te dienen, alsook een goed onderbouwd artikel over een vooraf opgegeven onderwerp.

Deze artikelen zullen worden gepubliceerd onder het SDI-Research Fund. De delegatie keert op 28 oktober 2019 terug.