Vanavond kerninstallatie van de ABOP te WintiWai

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in Suriname installeert vanavond een kern van de partij te WintiWai. Sprekers op deze volgens de ABOP belangrijke meeting zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk, ondervoorzitter Martinus Joël oftewel BORDO en assembleelid Edward Belfort.

Deze vergadering en kerninstallatie van de ABOP vindt plaats op zaterdag 5 oktober, bij Tembe Carwash aan de Kraboedoistraat nummer 8. De ‘On the Move’ meeting start om 18.00 uur. Die avond is er ook muziek van diverse bands.

De ABOP werd in 1991 opgericht en deed in 1991 en in 1999 mee aan de Surinaamse verkiezingen, maar behaalde geen zetels in De Nationale Assemblee. In 2005 besloot de partij een samenwerking aan te gaan met Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP)) en Seeka om gezamenlijk aan de verkiezingen deel te nemen. Deze bundeling van drie partijen wordt de A-Combinatie werd genoemd. De combinatie boekte succes en behaalde vijf zetels. Ronnie Brunswijk werd gekozen in het district Marowijne.

Tijdens een ledenvergadering van de ABOP in mei 2019 werd Ronnie Brunswijk voor de derde periode bevestigd als voorzitter. In de vergadering werden ook vijf ondervoorzitters gekozen: Diana Pokie, Joël Martinus (Bordo), Marinus Cambiel, Hendrik Cairo en Waldo Jeso.

ABOP zit sinds 2015 met vijf parlementariërs in de oppositie, Dinotha Vorswijk vertegenwoordiger van district Sipaliwini, Edward Belfort vertegenwoordiger van district Paramaribo, Ronnie Brunswijk vertegenwoordiger van district Marowijne, Marinus Bee vertegenwoordiger van district Marowijne en Diana Pokie vertegenwoordiger van district Brokopondo. Dankzij de 25.000 stemmen die ABOP in 2015 behaalde zijn zij na de NDP en de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in grootte de derde politieke partij van Suriname.