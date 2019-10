Vermoedelijk menselijke resten aangetroffen langs kust van Suriname

Enkele vissers hebben deze week vermoedelijk menselijke resten aangetroffen langs de kust van Suriname. Het gaat om een locatie welke een aantal kilometers verwijdert is van Weg naar Zee.

Waterkant verneemt dat de vissers melding over de ontdekking hebben gemaakt bij het politiebureau te Kwatta. De Forensische Opsporing werd vervolgens in kennis gesteld over het voorval.

Het lag in de bedoeling dat diverse instanties zouden varen naar de locatie. Of dat al is gebeurd was op het moment van schrijven nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de Surinaamse politie laat aan Waterkant weten dat er nog geen details zijn over de ontdekking.