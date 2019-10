Doekhie: “NDP niet te verslaan, Bouterse wordt weer president”

Volgens NDP-parlementariër Rashied Doehkie heeft de Surinaamse president Desi Bouterse nog lang niet zijn laatste jaarrede gehouden eerder deze week. Hij is ervan overtuigd dat de volgende jaarrede ook door Bouterse uitgesproken zal worden. Dat laat hij weten aan de Surinaame krant Times of Suriname.

Doehkie ziet in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar geen andere kandidaat die Bouterse zou kunnen vervangen. Hij laat tegenover de krant weten dat Santokhi twee keer de kans heeft gekregen om president te worden, maar is afgewezen. “U ziet meneer Somohardjo of meneer Brunswijk toch niet als president”, vraagt de parlementaïrer zich af.

De krant meldt verder dat er steeds meer stemmen binnen de paarse partij opgaan dat Bouterse voor nog een termijn als president moet gaan. Volgens Times doet Bouterse daarover nog mysterieus, hoewel hij vaker in besloten kring heeft laten weten een stap terug te willen doen uit de actieve politiek. De krant verneemt dat er na het vertrek van de voorzitter een managementteam ingesteld zal worden om het grote gat dat Bouterse zal achterlaten in te vullen.

Doekhie zal Bouterse blijven ondersteunen en ziet geen vergelijksmateriaal dat weerstand zou kunnen bieden tegen de paarse partij bij de verkiezingen volgend jaar. “Ik denk dat de NDP niet te verslaan is en dat de voorzitter van deze partij, de grootste partij op dit ogenblik in Suriname, weer president zal worden. Er zijn geen andere smaken”.