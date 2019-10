Man zwaargewond na vechtpartij in bandenzaak

Zojuist omstreeks 11.00u vond er een vechtpartij plaats in een bandenzaak aan de Koningstraat in Paramaribo. Een verslaggever van Waterkant die ter plekke was, verneemt dat het ging om een vechtpartij tussen twee mannen, na een ruzie. Daarbij heeft een van de mannen een koevoet oftewel bandijzer gepakt en het slachtoffer daarmee verwond.

Het slachtoffer, een medewerker van de zaak, heeft bij die gelegenheid flinke slagen aan het hoofd gekregen en verloor daardoor veel bloed. Het is niet duidelijk of de dader ook een medewerker van de bandenzaak is. De politie die langs reed werd terstond aangesproken en schakelde de collega’s van bureau Nieuwe Haven en een ambulance in.

Het slachtoffer werd ter plekke behandeld en is daarna door de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp. Van de dader ontbreekt tot op dit moment elk spoor. Hij zou de benen hebben genomen na de vechtpartij.

Agenten van het Korps Politie Suriname zijn momenteel ter plekke en hebben de zaak in onderzoek.