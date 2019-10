Bolletjesslikster valt door de mand na overgeven bolletje cocaïne

Het Bestrijding Internationale Drugs Team ( BID-Team) heeft een 29-jarige passagier op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden omdat zij cocaïne bolletjes in haar lichaam had. Leden van het BID-Team kwamen tot de ontdekking dat de vrouw, Rinette S., een cocaïnebolletje had overgegeven.

Zij werd aangehouden en vervolgens overgedragen aan rechercheurs van de Narcotica Brigade. Na overleg met het Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Kort na haar in verzekeringstelling is ook haar 34-jarige vriend Jayson S. aangehouden en opgesloten voor overtreding van de drugswet in Suriname. Rinette had namelijk voor vertrek naar de luchthaven al 7 cocaïne bolletjes overgegeven en die afgestaan aan Jayson. De bolletjes zijn bij Jayson aangetroffen en in beslag genomen.

Een groot deel van de resterende cocaïne bolletjes zijn inmiddels op natuurlijke wijze uit het lichaam van Rinette geraakt, meldt het Korps Politie Suriname.