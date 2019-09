1 dode bij zware aanrijding Wayamboweg

Bij een zware aanrijding vanmorgen tussen een truck en een busje aan de Wayamboweg is één persoon om het leven gekomen. Het gaat om de 43-jarige Roy Ramlal, bestuurder van het busje die bekneld was geraakt onder zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde iets na 11.15u ter hoogte van mast nummer 246. De redactie van Waterkant verneemt dat beide voertuigen in tegenovergestelde reden. Op een door nog toe onbekende reden heeft Ramlal de controle over het stuur verloren, waardoor hij op de rijhelft van de truck terechtkwam met als gevolg een frontale botsing.

Het busje sloeg door de aanrijding vermoedelijk over de kop en belandde op zij. Ramlal raakte daardoor bekneld onder het voertuig. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ingeschakeld om het slachtoffer te bevrijden. Nadat hij bevrijd was bleek dat hij reeds was overleden. Een ingeschakelde arts heeft de dood officieel vastgesteld.

De chauffeur verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat hij nog krachtig heeft afgeremd om de aanrijding te voorkomen, maar echter is het hem niet gelukt. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd.