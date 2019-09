Schooldeuren Lyceum1, Lyceum 2 en Havo 2 blijven morgen gesloten

De schooldeuren van Lyceum 1, Lyceum 2 en Havo 2 blijven dinsdag 1 oktober gesloten. De directeuren en leerkrachten van deze scholen zijn door de Bond van Leraren (BvL) gevraagd het werk niet aan te vangen en zich om 08.00u aan te melden in het bondsgebouw.

De leerkrachten van de drie scholen hebben bij de BvL aangeklopt nadat zij ontevreden zijn over de wijze waarop de nieuwe directeuren zijn aangewezen. De BvL heeft getracht via het ministerie een oplossing te brengen maar echter zonder resultaat. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ministerie vanmorgen door de bond per brief op de hoogte is gesteld van het besluit.

Reshma Mangre, voorzitter van de BvL zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat het ministerie de personen die in aanmerking zouden moeten komen voor het directeurschap uit het niets heeft overgeslagen. Dit zonder een grondige reden en dat accepteerd de bond niet. Het ministerie heeft personen van buiten de scholen aangetrokken om te fungeren als directeur en dat is niet te begrijpen.

De Surinaamse bondsvoorzitter benadrukt dat het vooralsnog gaat om een actie waar de drie scholen alleen betrokken zijn. “De problemen van de basis en VOJ scholen zijn ook nog niet opgelost. Als oplossing uitblijft dan komt de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) ook ik beeld”, aldus Mangre.