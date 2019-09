Twee gewonden bij frontale aanrijding tussen pick-up en personenwagen

Bij een aanrijding in Suriname tussen een pick-up en een personenwagen zijn twee gewonden met de ambulance afgevoerd. Het verkeersongeval vond maandag aan het begin van de avond rond 18.00u plaats op de Martin Luther Kingweg dichtbij Paranam.

De pick-up ging richting Latour en de personenwagen richting Afobaka. De redactie van Waterkant verneemt dat de personenwagen op de rijhelft van de pick-up terecht moet zijn gekomen, met alle gevolgen van dien.

De voertuigen klapten op elkaar, waarna de pick-up op z’n zij terecht kwam. Het Korps Brandweer Suriname werd ingeschakeld om assistentie te verlenen. Twee personen die in de personenwagen zaten werden met de ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp. Het is niet bekend wat de aard van hun verwondingen is.

Het is de tweede frontale aanrijding op maandag. Eerder op de dag vond er een aanrijding plaats tussen een truck en een busje aan de Wayamboweg. Daarbij is één persoon om het leven gekomen.

Zo lag de pick-up op de weg na de botsing: