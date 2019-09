Ronnie Brunswijk verzekert Fransen van duurzame relatie

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), heeft via partijvoorzitter, Ronnie Brunswijk, verzekert dat ook zij belang hecht aan het duurzaam voortzetten van de relatie met Frankrijk . Dit kwam naar voren tijdens een oriëntatiebezoek van de ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Antoine Joly, donderdag aan de ABOP. Dit vruchtbaar gesprek vond plaats bij het coördinatie centrum van de ABOP aan de Verlengde Keizerstraat.

De ambassadeur is al enige tijd een gespreksronde gestart met alle politieke partijen in het parlement. Tijdens het gesprek bleek dat beide heren bijna met dezelfde gespreksonderwerpen zaten. De ambassadeur was geïnteresseerd in de beleidsrichting van de partij in het kader van de verkiezingscampagne. De ontwikkeling van zuid-oost Suriname geniet prioriteit bij de ABOP. De issues die tijdens het gesprek aan de orde kwamen zijn onder meer, de grenskwestie, de vrije handelszone tussen beide landen, de kwestie van de scaliaans op de Marowijne rivier, volksgezondheid, personen en goederen verkeer en de toenemende werkloosheid onder de Fransen met Surinaamse roots en trainingen.

De Fransen hebben vooral moeite met de vervuiling van de Marowijne rivier door kwik als gevolg van de goudwinning. De scaliaans vormen volgens hen een grote bedreiging. De ambassadeur benadrukte de belangrijkheid van de Marowijne rivier voor de Fransen. Samen met de Surinaamse regering willen ze gedegen controle uitoefenen op de Marowijne rivier en de vervuiling tegengaan. Beide heren, bevestigen dat door onduidelijkheid in de grenslijn op sommige delen van de grensrivier, het optreden soms wordt bemoeilijkt. De ABOP is ook voorstander van controle, maar wenst vooral dat naar redelijkheid en billijkheid volgens de wet, tactvol wordt opgetreden.

Rond het personen- en goederen verkeer worden nog enkele situaties gedoogd tussen beide landen. De ABOP erkent dat vooral met betrekking tot het personen verkeer vanwege de ‘open grens’ er meer regulering moet plaats vinden. De geel zwarte partij heeft in haar visie om dit beleid samen met de Fransen ter hand te nemen.De handel wordt nu bemoeilijkt door het ontbreken van een phytosanitair keuringsinstituut in Frans Guyana. De ambassadeur verzekerde dat de Fransen hieraan zullen werken waardoor de handel beter opgang komt. De partij is blij met de medische hulp die de Fransen bieden aan Suriname. Brunswijk erkent dat dit een grote hulp is vooral voor de bewoners van Marowijne en Boven- Marowijne. Echter, ziet hij ook graag dat het Streekziekenhuis Albina verder op het niveau van de Fransen dienstverlening komt. De ambassadeur gaf aan dat beide landen heiraan verder werken. De ABOP zal de bilaterale relatie met wederzijdsrespect, indien ze regeermacht verkrijgt onverkort uitdiepen en voortzetten met de Fransen, besloot Brunswijk.