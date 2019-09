Illegale gokkasten in Suriname in beslag genomen

De bestuursdienst van Paramaribo-Noordoost heeft vandaag in samenwerking met de Surinaamse politie en Economische Delicten controle uitgevoerd bij verschillende zaken op zoek naar illegale gokkasten. Daarbij zijn er op tenmiste 2 locaties illegale gokkasten aangetroffen en in beslag genomen. In totaal zijn er 5 gokkasten in beslag genomen.

Op één van de locaties zijn de kasten in de gaming room aangetroffen, waar ook kinderen zich bij verschillende amusementkasten vermaken. De overtreders moeten zich aanmelden op het districtscommissariaat van Paramaribo-Noordoost voor het voldoen van een opgelegde boete.

Mike Nerkust districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost laat weten dat de controle onverkort doorgaat. Het commissariaat heeft enkele locaties in beeld gebracht waar de gokkasten aanwezig zijn en die zullen aangedaan worden. Het is volgens hem totaal onbegrijpelijk dat winkeliers en of eigenaren van handelszaken gokkasten tegen de regels laten plaatsen in hun zaak of winkel. Daarnaast is de dc ook onstemd dat zij zelfs kinderen laten gokken.

De redactie verneemt dat er inmiddels ook een onderzoek is gestart om te achterhalen wie of welk bedrijf achter deze kasten staat. Gisteren had het bedrijf Suribet nog aangegeven zich te distantiëren van deze illegale gokkasten: