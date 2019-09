Man die brand stichtte aan de Drambrandersgracht aangehouden

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) rukte afgelopen zondag uit na een brandmelding in deze houten hoogbouw woning aan de Drambrandersgracht. Uit onderzoek van de Surinaamse politie kwam naar voren dat de brand was aangestoken. De politie heeft naderhand een man aangehouden voor brandstichting.

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname zou de verdachte hebben bekend schuldig te zijn aan de brandstichting. Hij had eerder de uitlating gedaan de woning in brand te zullen steken. Het motief is nog onbekend, aldus de krant.

Niemand was ten tijde van de uitslaande brand thuis. Tijdens de bluswerkzaamheden van de brandweer arriveerden de bewoners op de plaats. Enkele goederen zouden een dag eerder uit het huis zijn meegenomen meldt Times.

Het pand is niet verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Het gebouw brandde voor 80 procent af, maar stortte niet in. De brandweer wist te voorkomen dat overige belendende panden in brand vlogen.