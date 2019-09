Echte Wiren vandaag naar Nederland om verder te studeren

Dit is de echte Wiren die gezorgd heeft voor de inspiratie voor de Surinaamse speelfilm ‘Wiren’, die maandag aanstaande in première gaat op het Nederlands Film Festival. Een droom die werkelijkheid is geworden voor de makers van de film. Maar ook Wiren Meghoe zelf ziet een droom uitkomen: hij gaat vandaag naar Nederland om te studeren!

Wiren gaat in Nederland verder studeren op de Kentalis Guyotschool voor VSO in Groningen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door het Assuria Community Fund van Assuria verzekeringen.

Hij vertrekt vandaag uit Suriname samen met een groep van 33 mensen, allen cast en crew van de film Wiren, die maandag samen met hem bij de uitverkochte première in Utrecht aanwezig zullen zijn. Na vandaag komen er nog 9 mensen over vanuit Suriname.

De 33 personen cast en crew vanmorgen bij een persconferentie voor hun vertrek naar Nederland: