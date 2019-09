Vertoningen film ‘Wiren’ op Nederlands Film Festival snel uitverkocht

Over precies een week, op maandag 30 september, vindt de première van de Surinaamse film ‘Wiren‘ plaats op het prestigieuze Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Dat de film op grote belangstelling kan rekenen blijkt uit het feit dat alle kaarten voor de vier vertoningen op het 39ste NFF al snel uitverkocht waren.

Na de première is er ook nog een speciale afterparty voor genodigden, vertelt regisseur Ivan Tai-A-Pin aan Waterkant. Deze afterparty komt tot stand door een bijdrage van het NFF, eigen middelen en sponsors zegt Tai-A-Pin. “Het is niet zo dat het geld van de kaarten van de uitverkochte filmvertoningen naar ons gaat” vult hij aan.

Ondertussen maakt een delegatie van cast en crew uit Suriname zich op om naar Nederland te vertrekken. Op woensdag 25 september a.s. vertrekt een groep van zeker 30 mensen vanuit Suriname om aanwezig te zijn bij de speciale première in Utrecht. Ook deze reis is tot stand gekomen door eigen middelen en sponsors.

Heb je geen kaartje voor het NFF en wil je de film toch nog zien, dan kan dat op het Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) in Amsterdam. De Amsterdamse première op DBUFF is in het weekend van 2 en 3 november in Pathé Arena in Amsterdam-Zuidoost.

De film Wiren vertelt het op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal over de dove Surinaamse jongen Wiren, wiens ambities hem van het platteland naar Paramaribo brengen, waar hij op het Kennedy-internaat terechtkomt. Later, als hij wordt afgewezen door de universiteit, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen.

Hij besluit gerechtigheid te zoeken door de regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van Mensen met een beperking.

Trailer: