47-jarige man in Nickerie rivier terecht gekomen en overleden

Een 47-jarige man is vorige week dinsdag in het ziekenhuis overleden nadat hij in de Nickerie rivier terecht was gekomen. Volgens de Surinaamse politie was de man aan het werk toen hij zich onwel voelde. Hij werd door een leidinggevende weggestuurd zodat hij naar de dokter kon gaan. Volgens verklaring van zijn vrouw kwam hij thuis en ging vervolgens naar de rivier om zich op te frissen.

Plotseling zag de vrouw hem niet meer en vermoedde dat hij in de diepte was verdwenen. Zij sloeg alarm en het lukte enkele dorpsbewoners om de man te vinden en uit de rivier te halen.

De politie van Wageningen had intussen de melding gekregen dat een bewoner van het inheems dorp Utrecht in de langs het dorp stromende Nickerie rivier terecht was gekomen en in de diepte verdwenen was. De wetsdienaren gingen naar de plek van het gebeuren om een onderzoek in te stellen.

De man bleek de 47-jarige Danny Gordon te zijn. De politie bracht hem zo snel mogelijk naar het Petronella Ziekenhuis in Wageningen, alwaar een arts geprobeerd heeft zijn levensgeest op te wekken door hem te reanimeren. Helaas zonder succes, meldt het Korps Politie Suriname.