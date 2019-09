Autobestuurder verliest controle en ‘vliegt’ in trens langs Indira Gandhiweg

De be­stuur­der van deze auto verloor vanmorgen rond 09.00u de controle over het stuur en ‘vloog’ met zijn voertuig in de brede trens langs de Indira Gandhiweg nabij de Vredeslustweg 1in Suriname. Hij kwam met de schrik vrij.

Het voertuig kwam vanuit Latour en ging in de richting van Lelydorp. Beweerd werd dat hij met een vrij hoge snelheid reed over de weg. De bestuurder verklaarde echter dat hij niet weet hoe hij plotseling de controle heeft verloren en in de trens is terechtgekomen.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde maar dat is nog niet bevestigd door de Surinaamse politie.

Het voertuig werd uit het water gehaald door een sleepdienst.