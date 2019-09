President Bouterse ontvangt 16-jarige winnaar gouden medaille

President Desi Bouterse heeft de zestienjarige winnaar van een gouden medaille Quincy Ooiberg ontvangen op het presidentieel paleis. Ooiberg heeft tijdens de Internationale Frans-Guyana Taekwondo kampioenschappen goud in de wacht weten te slepen. “Taekwondo is zijn passie geworden. Hij wilt Suriname en de naam Ooiberg naar een hoger niveau tillen door de uitoefening van zijn sport”, zegt moeder Monique Ooiberg – Mannsur.

De jonge sporter is naar president Bouterse geweest om hem te bedanken voor de gekregen ondersteuning op weg naar de kampioenschappen. Hij is twee jaar terug begonnen met deze sport. Zijn moeder zegt dat zij eerder dit jaar het geld niet kon ophoesten om hem naar de kampioenschappen te sturen in mei dit jaar. Zij heeft toen een verzoek gericht voor financiële ondersteuning aan het staatshoofd, die vervolgens binnen één week positief heeft gereageerd. “Hij heeft heel snel gereageerd.”

Moeder Ooiberg-Mannsur zegt dat haar zoon interesse heeft om vaker op internationale podia op te treden. Zij zegt dat hij graag naar het buitenland wil om zich te verdiepen in de sport, maar ze heeft nog geen idee vanwaar het geld te halen om hem te ondersteunen. De jonge Surinaamse sporter is verbonden aan de Taekwondo school Yin Su, meldt het Nationaal Informatie Instituut.