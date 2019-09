Uitvoeringsorgaan Basiszorg organiseert activiteiten ivm 5-jarig bestaan

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg organiseert in verband met haar 5-jarig bestaan en 5 jaar Wet Nationale Basiszorgverzekering activiteiten die te maken hebben met het promoten van een gezonde levensstijl. De activiteiten worden georganiseerd om chronische ziekten te voorkomen waardoor de zorgkosten minimaal kunnen blijven.

De eerste activiteit is de “Health & Fitness Get2gether” op woensdag 9 oktober. Deze is bestemd voor de totale Surinaamse gemeenschap en heeft als doel informatie te verstrekken, preventieve zorg mede te promoten en sport en recreatie.

De samenleving wordt al vanaf 8.00u verwacht om hun gezondheidsstatus te checken door gratis bloedsuiker en BMI metingen te doen en voedingsadviezen te ontvangen van de diëtiste. De bezoekers kunnen informatie krijgen over natuurlijke en biologische producten, meedoen met de yoga sessies, gebitscontrole en oogmetingen doen en nog veel meer informatie over de gezondheid en de basiszorgverzekering.

Voor wat betreft het sport en recreatie gedeelte van dit evenement is er in de middag voor de volwassenen een zumba fitness en voor de kinderen vanaf 16.00u fosten prey/ kinderspelletjes te BOYS terrein. Voor meer informatie kan men terecht op de Facebook pagina van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg is op 09 oktober 2014 bij de Wet Nationale Basiszorgverzekering opgericht en ingesteld. Dit orgaan is belast met de uitvoering van de Wet, zodat zaken die in de Wet zijn opgenomen goed nageleefd kunnen worden. Daarbij heeft het orgaan specifieke taken toegewezen gekregen. Het Uitvoeringsorgaan zet zich onafhankelijk en onvermoeibaar in voor de belangenbehartiging van de zorgconsument.