Dronken landbouwer overleden nadat zware poort op hem viel

In Suriname is een landbouwer overleden nadat een zware poort op hem viel. Het lichaam van de man, de 55-jarige Kesnel Marc Jean, werd in de morgen van donderdag 19 september levenloos door de eigenaar van pand no.112 te Leiding 8 onder de poort aangetroffen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van bureau Leiding 9A deed na de telefonische melding van het ongeval de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen vertoonde Kesnel geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Onderzoek wees uit dat de poort vermoedelijk in de avond van woensdag 18 september op Kesnel moet zijn gevallen met voor hem het noodlottige gevolg. Volgens verklaring van de eigenaar was Kesnel als landbouwer in dienst bij hem en woonde reeds 9 tot 10 jaar in de achter woning. Na zijn landbouwwerkzaamheden begaf hij zich elke avond na 19.00 uur naar de winkel om zich te goed te doen aan wat alcohol.

Het vermoeden bestaat dat hij op 18 september in beschonken toestand terugkeerde naar huis. De poort die vrij zwaar is, moet vermoedelijk door tot nog toe onbekende reden op hem zijn gevallen.

De eigenaar die in de voorste woning verblijft, belde Kesnel omstreeks 09.00 uur in de morgen van 19 september op, maar kreeg geen gehoor. Redenen waarom de eigenaar op zoek ging naar zijn arbeider en hem levenloos onder de poort aantrof.

Het ontzielde lichaam van Kesnel is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen, meldt de Surinaamse politie.