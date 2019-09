‘Liquidatie Surinamers om partij gestolen drugs’

De liquidatie van voormalige profvoetballer Kelvin Maynard gisteravond in Amsterdam-Zuidoost en van Genciël ‘Genna’ Feller op 2 september op Curaçao, wordt in verband gebracht met verhalen over een partij gestolen drugs, met een straatwaarde van zo’n 20 tot 25 miljoen euro. Dat schrijven diverse Nederlandse media vandaag.

De 32-jarige Maynard werd doodgeschoten in een auto op de Langbroekdreef. Het Parool schrijft dat het verhaal gaat dat hij samen met onder anderen de 23-jarige Feller uit Zuidoost een partij van 400 kilo cocaïne had gestolen van de bekende drugshandelaar uit Suriname Piet W. Die zou volgens de krant hebben bezworen dat hij ‘iedereen zou afknallen’ die van de opbrengst genoot.

Al weken gaan in Zuidoost geruchten over een nieuwe onderwereldvete. De liquidatie van Feller op Curaçao werd al gezien als bewijs dat het menens is, de moord op Maynard woensdagavond heeft de onrust verder aangewakkerd aldus Het Parool.

Volgens de NOS was de doodgeschoten oud-profvoetballer Maynard een bekende van politie. Hij werd de laatste jaren in Amsterdam vervolgd voor onder meer verkrachting (in 2016) en openlijke geweldpleging (in 2018). Van de verkrachting van de vrouw, met wie hij een relatie had, is hij volgens zijn advocaat vrijgesproken.

Kelvin Maynard is 32 jaar geworden. Hij laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.