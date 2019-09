Autobestuurder drukt op gas in plaats van rem en ‘vliegt’ in restaurant

Een autobestuurder is dinsdagavond rond 23.00u met zijn auto ‘gevlogen’ in een restaurant in het centrum van Paramaribo. Dit gebeurde toen hij tijdens het achteruit rijden per ongeluk drukte op het gaspedaal in plaats van de rem. Hierdoor ‘vloog’ het voertuig naar achteren, ramde twee geparkeerde voertuigen en kwam in het restaurant tot stilstaand.

Het ongeval gebeurde bij restaurant Mighty Rack aan de Van Sommelsdijckstraat in Suriname. Niemand raakte gewond, maar er was wel een enorme ravage. Naast een deel van het gebouw zijn ook stoelen, tafels en andere spullen beschadigd. Alle drie voertuigen hebben schade opgelopen.

Enkele bezoekers vertelden aan de Waterkant verslaggeefster dat de bestuurder waarschijnlijk onder invloed van alcohol is. Als dat werkelijk zo is zal het onderzoek van de Surinaamse politie moeten uitwijzen. Zij kwamen ter plaatse nadat een leidinggevende van het restaurant melding had gemaakt van het voorval.

De politie heeft nog geen officiele informatie vrijgegeven. Zodra die er is wordt het bericht aangevuld. Hieronder een deel van de ravage: