Saramaccaners in dienst van de overheid zijn donderdag vrij

Saramaccaners die in dienst zijn van de Surinaamse overheid zijn op donderdag 19 september een dagje vrij. Dit in verband met de grootse viering van de zogenoemde Dag der Saramaccaners in de stad en districten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit dinsdag bekend gemaakt.

Op 19 september wordt herdacht dat 257 jaar geleden, op 19 september 1762, de ondertekening plaatsvond van het vredesverdrag tussen de koloniale overheid en de marrons van Boven-Suriname en Saramacca. Dankzij dit verdrag werden de Saramaccaners in Suriname als vrij mens erkend.

Het verdrag was gebaseerd op het verdrag van 10 oktober 1760 met de Ndjuka stam. Hoewel de verschillende Marronstammen op 10 oktober collectief de vrede herdenken, vindt de initiatiefgroep Saamaka Fii Daka (Saamaka vrijheidsdag) dat deze dag niet ongemerkt voorbij mag gaan.

