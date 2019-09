Fietser overleden na aanrijding met bromfietser te Paramaribo-Noord

De verkeersveiligheidsmaand in Suriname is vanmiddag nauwelijks afgesloten met zeven verkeersdoden of Suriname kent alweer een verkeersslachtoffer. Zondagavond was er een verkeersdode te betreuren te Paramaribo-Noord. Volgens de eerste berichten gaat het om een fietser die het leven liet na een frontale botsing met een bromfietser.

De redactie van Waterkant verneemt dat het ongeval rond 20.00u plaatsvond aan de Djamoestraat, een zijstraat van de Anton Dragtenweg te Paramaribo. De bromfietser die bij het ongeval betrokken was, is met de ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Over de toedracht van het ongeluk is nog weinig bekend. De Surinaamse politie is ter plekke aanwezig voor forensisch onderzoek.

De fietser is de 53ste verkeersdode dit jaar tot nu toe in Suriname.