Zeven doden tijdens verkeersveiligheidsmaand in Suriname

In Suriname is op zondag 15 september de verkeersveiligheidsmaand 2019 afgesloten. Ondanks de extra aandacht in het verkeer in deze maand zijn er in totaal toch zeven dodelijke verkeersslachtoffers gevallen, waarvan vier vrouwelijke verkeersdeelnemers. Volgens sommigen heeft het daarom geen zin om nog langer met dit initiatief door te gaan.

Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), zei aan de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) als reactie hierop dat het korps samen met het ministerie van Justitie en Politie desondanks de noodzaak van deze jaarlijks activiteit onderschrijft. “We blijven de zinvolheid van deze maand onderschrijven en verwerpen juist de zinloosheid van allerlei vormen van verkeersgedrag dat voor onnodig lijden zorgt” zei hij tegen dWT.

Het was een maand met trieste dodelijke ongelukken waaronder een bromfietser die werd aangereden door een dronken autobestuurder zonder rijbewijs, een vrouwelijke passagier die bij een busongeluk op de Oost-West verbinding overleed, een dronken man die over de kop ging met zijn gezin, een fietser die werd aangereden door een jongeman zonder rijbewijs, een Indonesische vrouw die met haar auto in een goot terecht kwam, een vrouwelijke voetganger die door een bestelbus werd aangereden en een vrouwelijke voetganger die werd aangereden waarbij de veroorzaker doorreed.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol) heeft de maand zondag samen met het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) de Verkeersveiligheidsmaand afgesloten op het terrein van het ministerie. Hij deelde mee dat er nu voorbereidingen getroffen voor de bemensing en de huisvesting van een Verkeersveiligheidsinstituut, dat als centraal punt zal dienen voor alles dat met verkeersveiligheid te maken heeft.

De bewindsman zei zondag aan dWT dat het verbeteren en bevorderen van de verkeersveiligheid een van de prioriteiten van de regering is. Hij heeft in dat kader enkele beleidsmaatregelen aangekondigd om dit te bewerkstelligen. Strengere sancties bij verkeersovertredingen is een daarvan.