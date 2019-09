President Bouterse brengt werkbezoek aan Apoera

De president van de Republiek Suriname, Desiré Bouterse, heeft een werkbezoek gebracht aan het Westen van Suriname en wel aan het dorp Apoera. De komende dagen zal het staatshoofd een lijfig programma afwerken in dit gebied.

Zo vond gisteren, zondag 15 september, de opening plaats van het mini kunstgrasveld te Washabo. Op maandag 16 september zal het startsein gegeven worden voor de asfaltering van de 8 km lange weg van Apoera naar Washabo .

Bouterse werd bij aankomst verwelkomd door de DC van Kabalebo en de BOs. Hij is er om een belofte gedaan aan de plaatselijke bewoners op hun verzoek, in te lossen.

Tegelijkertijd is de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba, gestart met een 4-daagse missie in Boven-Suriname. Deze missie is per zaterdag 14 september 2019 gestart: