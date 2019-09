Baby van anderhalve maand dood binnengebracht in ziekenhuis

Een baby van anderhalve maand oud is zaterdagmorgen dood het ziekenhuis binnengebracht door zijn moeder. De doodsoorzaak is nog onduidelijk, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

De krant laat weten dat de politie werd ingeschakeld nadat het kindje dood werd binnengebracht. Een arts heeft bloed geconstateerd in de neus van de baby, waardoor er twijfel is ontstaan over de doodsoorzaak. De politie heeft na afstemming met het Openbaar Ministerie het lijkje in beslag genomen voor onductie.

Volgens de krant heeft de moeder bij de politie verklaard dat zij zaterdag rond 03.00u wakker werd. Zij gaf haar zoontje toen liggend op bed borstvoeding en viel op een gegeven moment in slaap. Toen zij na een uur wakker werd merkte zij dat haar linkerschouder op het hoofd van de baby was. Daarbij zou de zuigeling vermoedelijk zijn gestikt door het blokkeren van de luchtweg.

De moeder bracht haar zoontje meteen naar het ziekenhuis. De arts stelde na aankomst vast dat hij reeds was overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Vandaar dat er obductie gepleegd zal worden om de exacte doodsoorzaak te kunnen vaststellen.